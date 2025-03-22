«Крылья» обыграли казанский «Сокол»
«Крылья Советов» в товарищеском матче переиграли казанский «Сокол» — 4:1.
Дублем у самарцев отметился Павел Попов (80-я и 87-я минуты). По голу забили Доминик Ороз (64-я) и Владимир Игнатенко (83-я).
Единстенный мяч казанцев на 57-й минуте забил Данил Воронов.
Товарищеский матч
«Крылья Советов» (Самара) — «Сокол» (Казань) — 4:1 (0:0)
Голы: Воронов, 57 (0:1), Ороз, 64 (1:1), Попов, 80 (2:1), Игнатенко, 83 (3:1), Попов, 87 (4:1)
