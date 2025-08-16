«Спартак» — «Зенит»: гости остались в меньшинстве после удаления Дугласа Сантоса

«Зенит» остался в меньшинстве в матче со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

На 52-й минуте вторую желтую карточку получил Дуглас Сантос.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.