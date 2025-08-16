«Спартак» — «Зенит»: Семак сделал двойную замену в перерыве

«Зенит» сделал двойную замену в перерыве матча против «Спартака» в 5-м туре РПЛ.

После первой половине сине-бело-голубые уступают со счетом 1:2.

На поле появились Роман Вега и Александр Соболев. Они заменили Нуралы Алипа и Матео Кассьерру.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.