16 августа, 18:53

«Спартак» — «Зенит»: Дуглас Сантос правильно наказан за инцидент с Литвиновым и фол против Угальде

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 43-й и 51-й минутах матча 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» судья Артем Чистяков правильно вынес два предупреждения Дугласу Сантосу и удалил его с поля с показом красной карточки.

Первую желтую карточку зенитовец получил перед перерывом за инцидент с Русланом Литвиновым, когда он, пытаясь отобрать мяч у спартаковца за боковой линией, применил к нему борцовский прием.

Во втором случае Дуглас Сантос попытался выбить мяч, но вместо этого ударил Манфреда Угальде шипами в голеностоп. Чистяков раздумывал недолго — и снова достал желтую карточку, наказав капитана «Зенита» уже за грубость.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.«Спартак» — «Зенит»: Дуглас Сантос получил красную карточку. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Дуглас Сантос
Манфред Угальде
Руслан Литвинов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
