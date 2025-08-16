«Спартак» — «Зенит»: Дуглас Сантос правильно наказан за инцидент с Литвиновым и фол против Угальде
На 43-й и 51-й минутах матча 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» судья Артем Чистяков правильно вынес два предупреждения Дугласу Сантосу и удалил его с поля с показом красной карточки.
Первую желтую карточку зенитовец получил перед перерывом за инцидент с Русланом Литвиновым, когда он, пытаясь отобрать мяч у спартаковца за боковой линией, применил к нему борцовский прием.
Во втором случае Дуглас Сантос попытался выбить мяч, но вместо этого ударил Манфреда Угальде шипами в голеностоп. Чистяков раздумывал недолго — и снова достал желтую карточку, наказав капитана «Зенита» уже за грубость.
