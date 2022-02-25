«Спартак» выступил с обращением к фанатам по поводу атрибутики на завтрашнем дерби с ЦСКА

«Спартак» выступил с обращением к болельщикам по поводу атрибутики на завтрашнем дерби против ЦСКА.

«Обращаем особенное внимание: средства поддержки болельщиков ЦСКА будут допускаться только на гостевые секторы активной поддержки. Проход на трибуну D в атрибутике и со средствами поддержки команды соперника запрещен!



В целях обеспечения безопасности мы рекомендуем также воздержаться от проноса и использования атрибутики ЦСКА на центральных трибунах А и С. Убедительно просим избегать ненормативной лексики, оскорблений по расовому признаку, цвету кожи, этническому, национальному или социальному происхождению, публичной демонстрации баннеров, флагов, надписей политического, экстремистского или националистического характера», — говорится в заявлении на официальном сайте красно-белых.

Матч 19-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.