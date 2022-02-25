Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Тинькофф Премьер-лиги, в котором красно-белые встретятся с ЦСКА.

«Мне кажется, что команды пока не готовы к тому, чтобы играть такие важные матчи. Весенний футбол только начинается. У «Спартака» сейчас настроение не из лучших. Также болельщики вспомнят о своем бойкоте. В этом вопросе болельщики ЦСКА и «Спартака» едины. Этот тоже повлияет на результат. Ничья будет хорошим исходом этого матча. Не знаю, каков сейчас «Спартак». Я не был сторонником нового тренера. Пока у меня масса опасений» — сказал Пресняков «СЭ».

Матч пройдет 26 февраля 2022 года на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени.