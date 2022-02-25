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Новичок «Спартака» Чернов выложил прощальный пост, посвященный болельщикам «Крыльев Советов» и Самаре

Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник «Спартака» Никита Чернов выложил прощальный пост, посвященный «Крыльям Советов» и Самаре.

«Самара — эти слова благодарности тебе, за эти невероятные 2,5 года. За это время мы с тобой прошли много всего: от вылета в ФНЛ до всевозможных рекордов и финала Кубка России! Мне хочется поблагодарить тебя за твое гостеприимство, за тех людей, с которыми мне посчастливилось познакомиться.

Хотелось бы отдельно поблагодарить болельщиков в Самаре. Именно вы — те самые действующие лица на стадионе, которые заслуживают отдельной похвалы. Не могу найти подходящих слов, чтобы описать всю свою к вам любовь! 76 игр чистого удовольствия и гордости. Я полюбил тебя, Самара», — написал у себя в Instagram Чернов.

26-летний Чернов перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» 22 февраля. Защитник, являющийся воспитанником ЦСКА, выступал за самарцев с июля 2019 года.

Первый матч после зимней паузы «Спартак» проведет завтра, 26 февраля, против ЦСКА. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Источник: https://www.instagram.com/p/CaZX-dfoju9fqFcZR-88IkPIvGKoSMQIl5Ubyc0/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
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Уфа

 13
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Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Динамо

 5
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Спартак

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