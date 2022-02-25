Новичок «Спартака» Чернов выложил прощальный пост, посвященный болельщикам «Крыльев Советов» и Самаре

Защитник «Спартака» Никита Чернов выложил прощальный пост, посвященный «Крыльям Советов» и Самаре.

«Самара — эти слова благодарности тебе, за эти невероятные 2,5 года. За это время мы с тобой прошли много всего: от вылета в ФНЛ до всевозможных рекордов и финала Кубка России! Мне хочется поблагодарить тебя за твое гостеприимство, за тех людей, с которыми мне посчастливилось познакомиться.

Хотелось бы отдельно поблагодарить болельщиков в Самаре. Именно вы — те самые действующие лица на стадионе, которые заслуживают отдельной похвалы. Не могу найти подходящих слов, чтобы описать всю свою к вам любовь! 76 игр чистого удовольствия и гордости. Я полюбил тебя, Самара», — написал у себя в Instagram Чернов.

26-летний Чернов перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» 22 февраля. Защитник, являющийся воспитанником ЦСКА, выступал за самарцев с июля 2019 года.

Первый матч после зимней паузы «Спартак» проведет завтра, 26 февраля, против ЦСКА. Начало встречи — в 19.00 (мск).