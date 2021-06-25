«Нижний Новгород» продлил контракт с Сапетой

«Нижний Новгород» объявил о продлении контракта с полузащитником и капитаном команды Александром Сапетой.

Срок нового соглашения с 31-летним россиянином не сообщается.

«Я очень рад и душой, и сердцем, что остаюсь в «Нижнем». Я пришел в ФК «НН» в 2018 году и уже тогда знал, что наша команда будет играть в элите российского футбола. И мы достигли этих высот. Это новый вызов для всех нас. И теперь мы очень хотим зарекомендовать себя в премьер-лиге с лучшей стороны. Вчерашние победы остались в прошлом, а сегодня надо доказывать, на что ты способен, здесь и сейчас.

Большое спасибо за доверие и всестороннюю поддержку руководству клубу, нашим болельщикам, партнерам по команде. И, конечно же, спасибо родным и близким, моей семье, которая всегда рядом со мной. Этот город и этот клуб стали вторым домом для меня. В год 800-летия Нижнего Новгорода наша команда ждет особенной поддержки от болельщиков. Вместе и до конца!» — приводит слова Сапеты официальный сайт клуба.

Сапета выступает за «Нижний Новгород» с сентября 2018 года. В сезоне-2020/21 хавбек провел 36 матчей за команду, на его счету 8 голов и 5 результативных передач. По итогам минувшего сезона «Нижний Новгород» вышел в Тинькофф РПЛ.