Защитник «Ростова» Игорь Калинин, ранее имевший украинский паспорт, в интервью «СЭ» высказал мнение об отношениях между Россией и Украиной.

До 2016 года футболист выступал в таких украинских клубах, как «Заря», «Ильичевец» и «Звезда». Также он играл за юношеские сборные Украины.

— По юношам остались украинские футболисты, которые сейчас играют за национальную команду?

— Зинченко, Яремчук, Соболь, Матвиенко. С Малиновским и Караваевым были в «Заре». Много ребят, на самом деле. Беседин еще.

— От всех этих ребят не было негатива в плане того, что вот мы вместе играли на Украине, а ты выступаешь в России?

— Нет. Те люди, с которыми я общаюсь, вообще не делят Россию и Украину. Для меня это два братских народа. Считать друг друга врагами для меня неприемлемо.

— Логика такая: ты родился на Украине, но при этом поддерживаешь сборную Россию. Ты же знаешь, какие комментарии пишут?

— Да пусть пишут. Когда я поменял гражданство, то мне тоже писали и угрожали. Пусть пишут, если им делать нечего, кроме того, как строчить эти мерзкие сообщения.

Поэтому я и удалился из этих всех сетей. Там такие слова, которые я бы даже врагу не сказал... А там еще и пишут люди, которые с человеком лично не знакомы, но начинают выливать на него столько ненависти. Почему у нас такие люди? Почему не порадоваться? Да, человек получает такую зарплату, но она же не с неба падает.

— Неприятно.

— Никто же не знает, что парень уже в 13 лет уезжает в интернат от родителей. Мне лично там почти жрать нечего было. Пельмени ел 7 дней в неделю! И даже после этого интервью критики напишут, что я зажравшийся.

— Почему Игорь Калинин решил, что нужно выступать за Россию, а не Украину?

— Мне было 19 лет. Потом еще началась война. Тяжело было бы играть на Украине и при этом ездить в Крым к маме и бабушке. Для меня моя семья — это главное в жизни, поэтому я выбрал Россию.

— На одном из львовских фестивалей обещали выдавать по 100 бокалов пива за голы в ворота России. Возмущает?

— Это неприятно и неправильно. Но и нельзя всех чесать под одну гребенку. Там может 300 человек собраться, а население в стране — миллионы. Но если они хотят так напиться, то дай бог им здоровья.