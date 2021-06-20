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Хоккейный «Спартак» готов помочь певице МакSим

16:12
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Хоккейный «Спартак» выразил намерение оказать любую помощь певице МакSим, которая была госпитализирована 15 июня и находится в искусственной коме.

«Клуб следит за ее состоянием. Мы связывались с представителем певицы, предложили любую помощь», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы клуба.

В субботу стало известно, что МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), госпитализированная на следующий день после концерта в Казани, была введена в кому. Исполнительница выступала с температурой свыше 39 градусов и поступила в больницу с пневмонией (поражение 40% легких). Несмотря на все симптомы, ее тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Песня в исполнении МакSим «Знаешь ли ты» пользуется большой популярностью у болельщиков хоккейного клуба, которые поют ее на матчах команды. В последний раз МакSим была на игре «Спартака» 20 сентября прошлого года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11700065

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