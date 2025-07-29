«Спартак» второй тур РПЛ подряд обратился в ЭСК

Московский «Спартак» стал единственным клубом РПЛ, который обратился в ЭСК РФС по итогам 2-го тура, сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

28 июля сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по удалению нападающего Антона Заболотного и второй желтой карточке форварда Маркиньоса в матче 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

Заболотный был удален на 11-й минуте матча. Маркиньос получил вторую желтую карточку на 58-й минуте.

После первого тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0) «Спартак» обращался в ЭСК по пяти эпизодам матча. Коммисия оценила четыре момента и поддержала эти решения судьи Василия Казарцева. Еще один эпизод оценили в Департаменте судейства и инспектирования РФС и признали его ошибочным.