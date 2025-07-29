Дивеев не исключил, что продлит контракт с ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос «СЭ» о возможном продлении контракта.

— Раньше были слухи об Италии. Сейчас их нет. Можешь себя представить в серии А?

— Все вопросы к моему агенту. Я тоже ничего не знаю. У меня действующий контракт с ЦСКА. Я здесь.

— Если «Зенит» вернется к тебе с предложением?

— Я не знаю. Вопросы к агенту. У меня контракт с ЦСКА до 2028 года.

— Может, еще продлишь его.

— Может быть, я же не знаю, что будет. Посмотрим.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего россиянина в 8 миллионов евро.

Он перешел в ЦСКА из «Уфы» летом 2019 года. Защитник провел за армейцев 186 матчей во всех турнирах и забил 18 голов.