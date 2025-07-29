В «Динамо» не будут обязывать легионеров изучать русский язык: «Они неплохо его знают»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о знании русского языка легионерами динамовцев.

— Осипенко заявил, что не планирует изучать испанский язык для общения с латиноамериканцами, будет ли знание русского языка обязательным требованием для легионеров?

— Это не является обязательным требованием, но многие наши легионеры весьма неплохо понимают по-русски. Футбольную терминологию так уж точно знают. А такие игроки как Лаксальт, могут дать интервью на русском языке и даже процитировать кого-то из наших классиков.

После 2-х туров чемпионата России «Динамо» занимает восьмое место в таблице РПЛ, набрав 4 очка.

В следующем туре динамовцы встретятся с «Краснодаром». Матч пройдет 2 августа на стадионе «Ozon Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.