«Спартак» вернулся в Москву после поражения в Ростове

«Спартак» вернулся в Москву после поражения на выезде от «Ростова» (3:2) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

Команда прибыла на поезде на Казанский вокзал.

Московский клуб располагается на 10-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 26 играх.

В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Крыльями Советов». Матч пройдет в воскресенье, 1 мая.