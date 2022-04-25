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Жиго — о поражении «Спартака» от «Ростова»: «Будем отвечать на вопросы фанатов на поле. И только так»

Защитник Жиго прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал в интервью «СЭ» поражение команды в матче 26-го тура с «Ростовом» (2:3).

«У фанатов много вопросов после поражения от «Ростова»? Я понимаю. Но мы будем отвечать на них на поле. И только так», — сказал Жиго.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 26 матчах. «Спартак» располагается на 10-й позиции с 31 очком после 26 игр.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Самюэль Жиго
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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23.04 14:00
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23.04 16:30
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Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
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