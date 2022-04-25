Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал в интервью «СЭ» поражение команды в матче 26-го тура с «Ростовом» (2:3).

«У фанатов много вопросов после поражения от «Ростова»? Я понимаю. Но мы будем отвечать на них на поле. И только так», — сказал Жиго.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 26 матчах. «Спартак» располагается на 10-й позиции с 31 очком после 26 игр.