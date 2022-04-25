Жиго — о поражении «Спартака» от «Ростова»: «Будем отвечать на вопросы фанатов на поле. И только так»
Защитник Жиго прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал в интервью «СЭ» поражение команды в матче 26-го тура с «Ростовом» (2:3).
«У фанатов много вопросов после поражения от «Ростова»? Я понимаю. Но мы будем отвечать на них на поле. И только так», — сказал Жиго.
«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 26 матчах. «Спартак» располагается на 10-й позиции с 31 очком после 26 игр.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|1 : 0
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
Новости