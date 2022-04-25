Агент Тина Едвая рассказал о состоянии травмированного футболиста

Агент защитника «Локомотива» Тина Едвая рассказал, как чувствует себя его клиент.

В матче чемпионата России против «Нижнего Новгорода» футболиста заменили в перерыве из-за небольшого повреждения.

«С Тином все нормально, ничего серьезного. С ним все будет в порядке. Сыграет ли он в матче с «Зенитом»? Этого мы пока не знаем», — цитирует Вускана Sport24.

В этомс езоне хорват провел 17 матчей в чемпионате России, забив 1 гол.