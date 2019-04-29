"Спартак" сыграл вничью с "Рубином" в матче 26-го тура чемпионата России – 1:1.

В составе красно-белых отличился Фернанду. У казанцев гол в концовке забил Егор Сорокин.

"Спартак" набрал 40 очков после 26 туров и вернулся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. 39 очков у "Арсенала", у "Оренбурга" и "Ростова" – по 36. При этом второму и третьему месту красно-белые уступают 9 и 6 очков соответственно. У "Локомотива" – 49 очков, у "Краснодара" – 46, у ЦСКА – 44.

"Рубин", в активе которого 32 очка, остался на 11-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

26-й тур

"Спартак" (Москва) – "Рубин" (Казань) – 1:1 (1:0)

Голы: Фернанду, 23 (1:0). Сорокин, 87 (1:1).

"Спартак" (Москва): Максименко, Зобнин, Боккетти, Джикия, Айртон, Фернанду (Умяров, 89), Гулиев, Глушаков (Ещенко, 46), Ханни, Зе Луиш, Ломовицкий (Мелкадзе, 72).

"Рубин" (Казань): Ив.А.Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Калинин (Степанов, 67), Башкиров, Иг.Коновалов, Подберезкин (Пантелеев, 78), Полоз, Байрамян (Сагитов, 70).

Предупреждения: Ломовицкий, 14. Зе Луиш, 41. Сорокин, 45+1.

Судьи: Казарцев. Кудрявцев (оба – Санкт-Петербург), Назаров (Невинномысск).

29 апреля. Москва. Стадион "Открытие Арена".

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