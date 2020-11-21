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«Спартак» сравнял счет в матче с «Динамо»

20:45
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«Спартак» сравнял счет в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо». На 86-й минуте гол забил Роман Зобнин. Счет стал 1:1.

Спартак — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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