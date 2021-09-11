«Спартак» сравнил «Химки» с «Деревней дураков» после анонса матча с Виторией и Заремой
Футболисты «Спартака» победили «Химки» в домашнем матче 7-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча состоялась на стадионе «красно-белых» и завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей.
После завершения встречи в Twitter «Спартака» появилась следующая запись с отсылкой на юмористической сериал «Деревня дураков»: «385-я серия вот этого замечательного сериала: еще одно поражение от «Спартака» и удаление постов после матча».
Напомним, что перед игрой «Химки» в Twitter выпустили необычный анонс матча. Постер был представлен в стиле популярного телесериала «Санта-Барбара», а главные актеры «играют» Руя Виторию и Зарему Салихову. Отметим, что потом этот пост был удален.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю