«Химки» анонсировали матч со «Спартаком» постером с Руем Виторией и Заремой из сериала
«Химки» представили анонс матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
Постер представлен в стиле популярного телесериала «Санта-Барбара», а главные актеры «играют» Руя Виторию и Зарему Салихову.
385-я серия... pic.twitter.com/stgx7pYM65— ФК «Химки» (@fc_khimki) September 11, 2021
Матч «Спартак» — «Химки» пройдет сегодня, 11 сентября, и начнется в 19:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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