Руй Витория: «Рассказов — молодец, я доволен его отношением к делу»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча седьмого тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (3:1) похвалил защитника Николая Рассказова.
«Рассказов — молодец, я доволен его отношением к делу, — сказал Витория. -Мой посыл, что у нас не 11 футболистов, а больше 20. Мне нужно, чтобы все они доказывали, что могут выходить на поле и показывать себя. А я уже выберу, кого поставить в состав».
В составе красно-белых отличились Айртон, Квинси Промес и Эсекиэль Понсе.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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