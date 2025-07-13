«Спартак» — «Спартак» Субботица: онлайн-трансляция матча

«Спартак» и «Спартак» Субботица сыграют в товарищеском матче в воскресенье, 13 июля. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Клубы. .

13 июля 2025, 17:00. Лукойл Арена (Москва)

Трансляция матча в прямом эфире пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Кроме того, смотреть игру можно будет на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Спартак» Субботица можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне-2024/25 красно-белые набрали 57 очков и финишировали на четвертой строчке РПЛ. Сербский клуб в регулярном чемпионате занял 13-е место, попал в матчи на вылет и среди восьми клубов занял четвертое место, позволяющее остаться в суперлиге.