Зорин о спартаковском прошлом Карпина: «Он и в «Ростове» очень долго работал, тренирует в сборной»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин рассказал «СЭ» об отношении к назначению Валерия Карпина в «Динамо».

— Тренер-спартаковец в «Динамо», как ты относишься, возможно ли такое?

— Когда Карпин был в «Спартаке», мне было еще мало лет. Я как бы не застал это время. Он и в «Ростове» очень долго работал, тренирует в сборной. Поэтому это нормально, что тренеры переходят в разные команды, — сказал Зорин «СЭ» после ничьей в товарищеском матче против «Крыльев Советов» (2:2).

Карпин тренировал «Спартак» с апреля 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по март 2014 года. Специалист возглавил «Динамо» 13 июня 2025 года, он подписал контракт с бело-голубыми на три года.

Карпин совмещает работу в клубе и сборной России, которую он возглавляет с 2021 года.