Источник: «Зениту» предложили подписать Самошникова, который ведет переговоры со «Спартаком»

Защитник «Локомотива» Илья Самошников может продолжить карьеру в «Зените», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, агент Павел Андреев предложил услуги игрока сине-бело-голубым. Также переговоры с 27-летним футболистом продолжает вести «Спартак», который обсуждает с ним 3-летний контракт.

Самошников выступает за «Локомотив» с 2023 года. Он провел 68 матчей за команду, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 миллиона евро.