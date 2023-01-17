Источник: «Спартак» согласовал с «Бенфикой» трансфер Тавареша

Защитник «Бенфики» Томаш Тавареш близок к переходу в «Спартак», сообщает Metaratings.ru. Красно-белые улаживают последние детали по трансферу.

По информации источника, 21-летний португалец пройдет медицинское обследование в Москве до конца этой недели.

Отмечается, что существуют технические сложности с графиком платежей. С самим защитником уже согласован личный контракт.

Тавареш является воспитанником «Бенфики». В текущем сезоне он не провел ни одного матча из-за травмы крестообразной связки колена. В прошлом сезоне португалец выступал за швейцарский «Базель» на правах аренды.