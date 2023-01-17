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Сегодня, 19:48

Источник: «Спартак» согласовал с «Бенфикой» трансфер Тавареша

Мария Гусева
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Томаш Тавареш.
Фото Global Look Press

Защитник «Бенфики» Томаш Тавареш близок к переходу в «Спартак», сообщает Metaratings.ru. Красно-белые улаживают последние детали по трансферу.

По информации источника, 21-летний португалец пройдет медицинское обследование в Москве до конца этой недели.

Отмечается, что существуют технические сложности с графиком платежей. С самим защитником уже согласован личный контракт.

Тавареш является воспитанником «Бенфики». В текущем сезоне он не провел ни одного матча из-за травмы крестообразной связки колена. В прошлом сезоне португалец выступал за швейцарский «Базель» на правах аренды.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Бенфика
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
4.03 14:00
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