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Промес посетил матч КХЛ «Спартак» — «Автомобилист»

Мария Гусева
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Квинси Промес на матче «Спартак» — «Автомобилист».
Фото «СЭ»

Нападающий Квинси Промес посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Автомобилистом».

Встреча проходит в Москве на льду арены «Мегаспорт».

Промес не полетел на первые учебно-тренировочные сборы «Спартака» в ОАЭ. 13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

31-летний нидерландец тренируется в манеже с молодежным составом «Спартака». Промес будет заниматься с молодежкой красно-белых до 27 января, пока команда не улетит на сбор в Турцию. После футболист будет работать с персональным тренером.

Квинси Промес
КХЛ
ФК Спартак (Москва)
ХК Автомобилист
ХК Спартак (Москва)
0
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