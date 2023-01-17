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Алексей Игонин: «Решение «Торпедо» пригласить Дзюбу является осмысленным»

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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо». 34-летний российский форвард может подписать контракт с московским клубом на полгода.

«На сегодняшний день мы не знаем, какой футболист Артем Дзюба. Это спорт, прошлыми заслугами нельзя гордиться. Дзюба долгое время не играл. В какой он сейчас форме мы не знаем, Артем потерял много времени. Решение «Торпедо» пригласить Дзюбу является осмысленным, потому что я знаю там людей, которые пытаются выправить непростую ситуацию», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

46-летний экс-футболист надеется, что у Дзюбы и «Торпедо» всё получится в случае приглашения игрока в команду.

«Сейчас сложно пригласить зарубежных футболистов, тем более в «Торпедо» нет времени на адаптацию. Надо давать результат здесь и сейчас. Будет ли приглашение Дзюбы удачным решением — это зависит уже от Артема», — добавил Игонин.

С 3 ноября 2022-го Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор». Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-igonin-nadeyus-u-dzyuby-i-torpedo-vse-poluchitsya/
Алексей Игонин
Артем Дзюба
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ФК Торпедо (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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