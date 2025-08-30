Морено получил красную карточку после матча «Спартак» — «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено был удален в матче со «Спартаком» (1:2) в 7-м туре РПЛ.

После финального свистка специалист высказал недовольство главному арбитру матча Ивану Абросимову, за что и получил красную карточку.

Судья Иван Абросимов удаляет главного тренера «Сочи» Роберта Морено. Фото Скриншот трансляции

«Сочи» с 1 очком располагается на последнем месте в таблице РПЛ. 14 сентября клуб сыграет с «Крыльями Советов» в 8-м туре.