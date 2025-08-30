«Спартак» — «Сочи»: Абросимов поторопился удалить Умярова — хорошо, что вмешался ВАР

На 76-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» судья Иван Абросимов, занимавший хорошую позицию, неверно квалифицировал фол Наиля Умярова и удалил спартаковца.

Рефери решил, что тот совершил серьезное нарушение правил в борьбе с Игнасио Сааведрой.

Но с арбитром не согласились его видеоассистенты Владимир Москалев и Егор Егоров. После этого они предложили Абросимову повторно оценить случившееся, посмотрев видеозапись на мониторе у поля.

В итоге на 79-й минуте судья объявил: «После видеопросмотра определено: игрок команды «Спартак» номер 18 наказывается за грубую игру. Красная карточка отменяется». Затем он жестом аннулировал красную и показал Умярову желтую.

Это решение правильное — с учетом незначительной силы удара, отсутствия прыжка со стороны Умярова и того факта, что к моменту контакта с ногой соперника он уже согнул свою.