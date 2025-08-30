«Спартак» — «Сочи»: красная карточка Умярова отменена после подсказки ВАР

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров удален в матче с «Сочи» в 7-м туре РПЛ.

На 76-й минуте хавбек совершил подкат и задел шипами полузащитника «Сочи» Игнасио Сааведру. Главный судья Иван Абросимов сразу показал Умярову красную карточку.

После подсказки ВАР и просмотра видеоповтора арбитр отменил удаление и показал хавбеку красно-белых желтую карточку.