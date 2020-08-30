«Спартак» снова лидер чемпионата России. Спустя 1197 дней

«Спартак», обыгравший вчера «Арсенал» (2:1), ушел на двухнедельную паузу в чемпионате России в качестве лидера благодаря тому, что «Зенит» не смог победить «Локомотив» (0:0), а «Сочи» не справился с «Уралом» (0:0).

Красно-белые возглавили турнирную таблицу по итогам тура впервые с 21 мая 2017 года — дня, когда завершился чемпионский для красно-белых сезон-2016/17. Период без лидерства в чемпионате составил у спартаковцев 1197 дней. (Кирилл Бурдаков)