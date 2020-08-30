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«Спартак» снова лидер чемпионата России. Спустя 1197 дней

22:26
«Спартак» — лидер чемпионата России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — лидер чемпионата России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак», обыгравший вчера «Арсенал» (2:1), ушел на двухнедельную паузу в чемпионате России в качестве лидера благодаря тому, что «Зенит» не смог победить «Локомотив» (0:0), а «Сочи» не справился с «Уралом» (0:0).

Красно-белые возглавили турнирную таблицу по итогам тура впервые с 21 мая 2017 года — дня, когда завершился чемпионский для красно-белых сезон-2016/17. Период без лидерства в чемпионате составил у спартаковцев 1197 дней. (Кирилл Бурдаков)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Спартак» — первый и другие матчи




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