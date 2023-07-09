Карапузов: «Личка — очень открытый и требовательный человек»
Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов поделился первыми впечатлениями от работы с новым главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой.
«Мы с ним две недели работаем. Очень интенсивные сборы проводим, большие нагрузки, которых я еще не видел. Интересно, как будет продолжаться. Он эмоциональный, требовательный, но удивляться тут нечему. Да, он открытый человек», — цитирует Карапузова Metaratings.ru.
Личка возглавил «Динамо» в июне этого года.
В первом туре нового сезона РПЛ московская команда сыграет против «Краснодара». Матч пройдет 21 июля.
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15
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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