«Спартак» победил «Рубин», Угальде сделал две голевые передачи

«Спартак» в домашнем матче победил «Рубин» в 29-м туре чемпионата России — 2:1.

У хозяев на 4-й минуте встречи счет открыл Кристофер Ву. На 60-й минуте преимущество красно-белых удвоил Пабло Солари. Две результативные передачи сделал Манфред Угальде. У гостей в добавленное время гол забил Александар Юкич.

«Спартак» набрал 51 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые за один тур до конца чемпионата-2025/26 отстают от «Локомотива» на 2 очка. «Рубин» с 42 очками располагается на седьмой строчке.

В последнем туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо», «Рубин» примет «Пари НН». Игры 30-го тура пройдут 17 мая.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

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