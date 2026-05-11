Голкипер «Пари НН» Медведев возмутился плакатами в поддержку Шпилевского: «Ребята, сидите дома»

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев резко отреагировал на плакаты в поддержку бывшего главного тренера Алексея Шпилевского, которые фанаты подняли во время матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

Нижегородский клуб отправил в отставку Шпилевского в конце апреля, главным тренером команды был назначен Вадим Гаранин.

«Когда увидел это, чуть с ума не сошел. Не надо с такой поддержкой приходить. Пусть лучше приходят два-три человека, которые нас искренне будут поддерживать. Я тут два года жопу рву за эту команду, смотрю на трибуну и вижу эти плакаты. В честь чего? Ребята, сидите дома, не надо так команду поддерживать», — цитирует Медведева matchtv.ru.

После 29 матчей «Пари НН» с 22 очками остается в зоне вылета — на 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ. В заключительном туре сезона нижегородцы 17 мая в гостях встретятся с «Рубином».

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