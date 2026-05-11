Голкипер «Пари НН» Медведев возмутился плакатами в поддержку Шпилевского: «Ребята, сидите дома»
Голкипер «Пари НН» Никита Медведев резко отреагировал на плакаты в поддержку бывшего главного тренера Алексея Шпилевского, которые фанаты подняли во время матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).
Нижегородский клуб отправил в отставку Шпилевского в конце апреля, главным тренером команды был назначен Вадим Гаранин.
«Когда увидел это, чуть с ума не сошел. Не надо с такой поддержкой приходить. Пусть лучше приходят два-три человека, которые нас искренне будут поддерживать. Я тут два года жопу рву за эту команду, смотрю на трибуну и вижу эти плакаты. В честь чего? Ребята, сидите дома, не надо так команду поддерживать», — цитирует Медведева matchtv.ru.
После 29 матчей «Пари НН» с 22 очками остается в зоне вылета — на 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ. В заключительном туре сезона нижегородцы 17 мая в гостях встретятся с «Рубином».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0