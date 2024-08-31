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«Спартак» — «Рубин: ничья после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» и «Рубин» не сумели открыть счет в первом тайме матча 7-го тура РПЛ — 0:0.

На 29-й минуте повреждение получил защитник казанцев Игор Вуячича. Серба увезли с поля на электромобиле.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 19:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
0
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
7
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
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 Химки 7 1 3 3 9-13 6
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 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
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