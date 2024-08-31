«Спартак» — «Рубин: ничья после первого тайма

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«Спартак» и «Рубин» не сумели открыть счет в первом тайме матча 7-го тура РПЛ — 0:0.

На 29-й минуте повреждение получил защитник казанцев Игор Вуячича. Серба увезли с поля на электромобиле.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».