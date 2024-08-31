«Ахмат» и «Акрон» не забили голов в первом тайме матча РПЛ

«Ахмат» и «Акрон» завершили первый тайм матча 7-го тура РПЛ без забитых голов — 0:0.

Встреча проходит в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». В последний раз хозяева побеждали в родных стенах в матче РПЛ против «Пари НН» (5:1), который состоялся в апреле.