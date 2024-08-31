Дзюба рассказал, что играет в теннис и волейбол для поддержания формы

Экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба в ходе мероприятия «Ночь Московского спорта» рассказал, как поддерживает физическую форму без контракта с клубом.

Футболист в рамках мероприятия проведет боксерскую тренировку на Трубной площади с россиянином американского происхождения, абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Роем Джонсом.

— Как вы сейчас поддерживаете свою форму?

— Я просыпаюсь, еду заниматься тренажерный зал с тренером, потом играю в футбол, потом в большой теннис. Еще могу поиграть в волейбол.

35-летний Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» по окончании сезона-2023/24 в связи с завершением контракта.