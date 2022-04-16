«Спартак» — «Рубин»: Игнатьев открыл счет в первом тайме

Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев отличился в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Он открыл счет в матче — 1:0.

Полузащитник «Рубина» Александр Зуев нанес удар из-за пределов штрафной, Игнатьев подставил голову и изменил траекторию мяча, который влетел в ворота от перекладины.

Для Игнатьева этот гол стал первым в сезоне.