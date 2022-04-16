«Спартак» — «Рубин»: Игнатьев открыл счет в первом тайме
Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев отличился в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Он открыл счет в матче — 1:0.
Полузащитник «Рубина» Александр Зуев нанес удар из-за пределов штрафной, Игнатьев подставил голову и изменил траекторию мяча, который влетел в ворота от перекладины.
Для Игнатьева этот гол стал первым в сезоне.
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|
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|
4
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|24
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|42
|
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|6
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|
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|
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|
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|5
|9
|10
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|
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|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
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|16-28
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|
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|24
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30 тур
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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