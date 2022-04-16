Защитник «Зенита» Чистяков прокомментировал столкновение с Бикфалви

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал повреждение, которое получил в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:1).

— Как здоровье?

— Нормально. Только дышать немного тяжело. Завтра снимок сделаем, посмотрим.

— Кровь наконец остановилась?

— Если вытащить тампон, то идет. А так нормально уже, — цитирует Чистякова Sport24.

В середине первого тайма Чистяков в верховой борьбе столкнулся с полузащитником «Урала» Бикфалви и был вынужден покинуть пределы поля для оказания медицинской помощи.

После победы «Зенит» (55 очков) остался лидером турнирной таблицы Тинькофф РПЛ и увеличил отрыв от ближайшего преследователя, «Динамо», до трех очков. «Урал» идет пятнадцатым, имея в активе 21 очко.