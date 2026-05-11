«Спартак» — «Рубин»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 17.30 мск

«Спартак» и «Рубин» сыграют в 29-м туре чемпионата России в понедельник, 11 мая. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в столице России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

Следить за основными событиями игры «Спартак» — «Рубин» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляция матча пройдет на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 17.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

В 28 турах чемпионата России «Спартак» набрал 48 очков и занимал четвертое место, у «Рубина» — 42 очка и седьмая строчка. Матч соперников в первом круге прошел в Казани 23 августа 2025 года и закончился победой спартаковцев со счетом 2:0.

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