«Акрон» — «Ростов»: Мелехин забил третий гол гостей

«Ростов» забил третий мяч в матче против «Акрона» в 29-м туре РПЛ — 3:1.

В конце первого тайма отличился Виктор Мелехин.

Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 13:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max