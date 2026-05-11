«Акрон» — «Ростов»: Сако забил автогол после ошибки Ятимова

«Акрон» сократил отставание в счете в матче 29-го тура чемпионата России против «Ростова» — 1:2.

На 42-й минуте автогол забил защитник ростовчан Умар Сако. Голкипер Рустам Ятимов ошибся на выходе, не попав по мячу, игровой снаряд попал в голову Сако и отскочил в правый угол ворот.

Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре.