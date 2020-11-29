РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» — «Ротор»: почему не поставили пенальти на Ларссоне?

20:37
Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

На 60-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ротор» правильно поступил арбитр Николай Волошин, не назначив 11-метровый удар в пользу красно-белых. Судья верно разобрался в случившемся в штрафной площади волгоградцев и определил, что спартаковец Джордан Ларссон начал падать на газон еще до того, как случился небольшой контакт ноги вратаря Йосипа Чондрича с правой бутсой нападающего. За неспортивное поведение рефери вынес Ларссону предупреждение. (Александр Бобров)

Спартак — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
171
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир