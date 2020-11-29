На 60-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ротор» правильно поступил арбитр Николай Волошин, не назначив 11-метровый удар в пользу красно-белых. Судья верно разобрался в случившемся в штрафной площади волгоградцев и определил, что спартаковец Джордан Ларссон начал падать на газон еще до того, как случился небольшой контакт ноги вратаря Йосипа Чондрича с правой бутсой нападающего. За неспортивное поведение рефери вынес Ларссону предупреждение. (Александр Бобров)