Комбаров: «После такого поражения от «Зенита» «Спартак» должен реабилитироваться в глазах болельщиков»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Ростова».

«Какие могут быть ожидания? После такого поражения в матче с «Зенитом» «Спартак» должен реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Появится злость и еще больше эмоций. Будет ответственность и мотивация намного выше в матче с «Ростовом»», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч пройдет 30 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени.

«Спартак» с 17 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 12-я строчка и 12 баллов.