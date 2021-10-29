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Боярский сообщил, что Тимощук пригласил его на матч РПЛ с «Динамо»

12:55
Михаил Боярский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Боярский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф РПЛ сине-бело-голубых против «Динамо».

«Сегодня пойду смотреть на стадион, меня пригласил Анатолий Тимощук. Думаю, победим сегодня. Не с таким счетом, как в матче со «Спартаком», но должны выиграть. Команда в хорошей форме. «Динамо» тоже сейчас хороши, матч будет интересным, но «Зенит» должен победить с небольшим преимуществом. Думаю, не будет проблем с психологическим настроем после разгромной победы. Семак и Тимощук — хорошие специалисты с большим опытом, они отлично знают команду. Они не дадут расслабиться игрокам. Наоборот, «Зениту» сейчас нужно максимально сосредоточиться, чтобы оторваться от всех и снова завоевать золото. Думаю, так оно и будет», — сказал Боярский «СЭ».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 29 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» с 26 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 23 баллами располагается на второй строчке.

Зенит — Динамо

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Динамо

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43

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Сергей Федоров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры