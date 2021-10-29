Боярский сообщил, что Тимощук пригласил его на матч РПЛ с «Динамо»
Заслуженный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф РПЛ сине-бело-голубых против «Динамо».
«Сегодня пойду смотреть на стадион, меня пригласил Анатолий Тимощук. Думаю, победим сегодня. Не с таким счетом, как в матче со «Спартаком», но должны выиграть. Команда в хорошей форме. «Динамо» тоже сейчас хороши, матч будет интересным, но «Зенит» должен победить с небольшим преимуществом. Думаю, не будет проблем с психологическим настроем после разгромной победы. Семак и Тимощук — хорошие специалисты с большим опытом, они отлично знают команду. Они не дадут расслабиться игрокам. Наоборот, «Зениту» сейчас нужно максимально сосредоточиться, чтобы оторваться от всех и снова завоевать золото. Думаю, так оно и будет», — сказал Боярский «СЭ».
Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 29 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.
«Зенит» с 26 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 23 баллами располагается на второй строчке.
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