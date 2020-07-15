«Спартак» разгромил «Ахмат» перед кубковой игрой с «Зенитом»

«Спартак» на своем поле одержал разгромную победу над «Ахматом» (3:0) в матче 29-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

В составе красно-белых по разу отличились полузащитники Роман Зобнин, Гус Тил и форвард Александр Соболев.

Для московской команды эта победа стала первой за шесть последних игр.

«Спартак» с 36 очками поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — 31 балл и 13-я строчка.

19 июля «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом» в рамках полуфинала Кубка России.

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29-й тур

«Спартак» - «Ахмат» — 3:0 (0:0)

Голы: Зобнин, 51 (1:0). Соболев, 82 (2:0). Тил, 90+4 (3:0).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Гапонов, Маслов (Рассказов, 71), Айртон (Мирзов, 58), Зобнин, Бакаев (Тил, 71), Крал (Бакалюк, 89), Понсе, Ларссон (Соболев, 46).

«Ахмат»: Городов, Семенов, Богосавац, Нижич (Мбенг, 82), Ненахов, Иванов (Визеу, 61), Глушаков, Ильин (Роши, 57), Швец, Бериша (Харин, 58), Исмаэл.

Предупреждения: Ненахов, 26. Нижич, 40. Тил, 90.

Судьи: Сухой (Люберцы). Березнов (Москва), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Мосякин (Москва).

15 июля. Москва. Стадион «Открытие Арена».