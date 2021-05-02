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«Спартак» рассмешил запрос ЦСКА в РФС

23:18
4 марта. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 3:2. Стычка между футболистами в перерыве. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 марта. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 3:2. Стычка между футболистами в перерыве. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» в Twitter отреагировал на обращение ЦСКА в РФС с просьбой дать оценку публикациям «Спартака» в социальных сетях после победного дерби (1:0).

В Twitter красно-белых выложили фотографию со смеющимися футболистами Джорданом Ларссоном и Алексом Кралом, а также главным тренером Доменико Тедеско.

25 апреля после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА красно-белые опубликовали два твита. В первом было написано: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» Во втором — сцена из игры «Мортал Комбат», где после победы бойца над героем, похожим на кентавра, произносится фраза: «It's official, you suck».

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