«Спартак» рассмешил запрос ЦСКА в РФС

«Спартак» в Twitter отреагировал на обращение ЦСКА в РФС с просьбой дать оценку публикациям «Спартака» в социальных сетях после победного дерби (1:0).

В Twitter красно-белых выложили фотографию со смеющимися футболистами Джорданом Ларссоном и Алексом Кралом, а также главным тренером Доменико Тедеско.

25 апреля после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА красно-белые опубликовали два твита. В первом было написано: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» Во втором — сцена из игры «Мортал Комбат», где после победы бойца над героем, похожим на кентавра, произносится фраза: «It's official, you suck».