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Ловрен рассказал о планах на вечер после победы «Зенита» в чемпионате России

23:18
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу команды в чемпионате России. В 28-м туре Тинькофф РПЛ питерцы разгромили «Локомотив» (6:1) и досрочно стали чемпионами.

— Я действительно счастлив, это невероятно! Это то, что приносит мне много эмоций, — цитирует Ловерена сайт «Зенита». — Именно поэтому я и приехал сюда — чтобы выигрывать трофеи с этим замечательным клубом. Это один из моих самых счастливых
дней. Может быть, когда я перешел сюда, был чуточку счастливее.

— Какая следующая цель «Зенита»?

— Нам нужно реабилитироваться за выступление в Лиге чемпионов, вот наша цель. Думаю, у нас все для этого есть. Единственное, нам нужно немного прибавить как команде в этом соревновании.

— Какие планы на вечер?

— Выпить бокал хорошего красного вина и насладиться моментом с нашими болельщиками. Думаю, сегодня они тоже выпьют пару бокалов пива, чтобы отпраздновать победу!

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-05-02-deyan-lovren-eto-odin-iz-moikh-samykh-schastlivykh-dney.htm

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры