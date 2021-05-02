Ловрен рассказал о планах на вечер после победы «Зенита» в чемпионате России
Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу команды в чемпионате России. В 28-м туре Тинькофф РПЛ питерцы разгромили «Локомотив» (6:1) и досрочно стали чемпионами.
— Я действительно счастлив, это невероятно! Это то, что приносит мне много эмоций, — цитирует Ловерена сайт «Зенита». — Именно поэтому я и приехал сюда — чтобы выигрывать трофеи с этим замечательным клубом. Это один из моих самых счастливых
дней. Может быть, когда я перешел сюда, был чуточку счастливее.
— Какая следующая цель «Зенита»?
— Нам нужно реабилитироваться за выступление в Лиге чемпионов, вот наша цель. Думаю, у нас все для этого есть. Единственное, нам нужно немного прибавить как команде в этом соревновании.
— Какие планы на вечер?
— Выпить бокал хорошего красного вина и насладиться моментом с нашими болельщиками. Думаю, сегодня они тоже выпьют пару бокалов пива, чтобы отпраздновать победу!
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-05-02-deyan-lovren-eto-odin-iz-moikh-samykh-schastlivykh-dney.htm
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