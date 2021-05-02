Алексей Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством
23:10
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.
«Третий подряд чемпионский трофей на нашей аллее. Золотой аллеей гордится футбольная столица. «Зенит» — чемпион!» - приводит слова Миллера официальный сайт клуба.
2 мая «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ и досрочно стал чемпионом страны. Это третье чемпионство для питерцев подряд: сине-бело-голубые завоевывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-05-02-aleksey-miller-tretiy-podryad-championskuy-trofey-na-nashey-allee.htm
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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