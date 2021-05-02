Алексей Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

«Третий подряд чемпионский трофей на нашей аллее. Золотой аллеей гордится футбольная столица. «Зенит» — чемпион!» - приводит слова Миллера официальный сайт клуба.

2 мая «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ и досрочно стал чемпионом страны. Это третье чемпионство для питерцев подряд: сине-бело-голубые завоевывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020.