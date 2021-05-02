Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Алексей Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством

23:10

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

«Третий подряд чемпионский трофей на нашей аллее. Золотой аллеей гордится футбольная столица. «Зенит» — чемпион!» - приводит слова Миллера официальный сайт клуба.

2 мая «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ и досрочно стал чемпионом страны. Это третье чемпионство для питерцев подряд: сине-бело-голубые завоевывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-05-02-aleksey-miller-tretiy-podryad-championskuy-trofey-na-nashey-allee.htm

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Скончался комментатор Леонид Генусов
«Ливерпуль» выступил с заявлением по поводу переноса матча с «Манчестер Юнайтед»
«Стрельцов» и жизнь Стрельцова: что не так с фильмом
Жена Карпина назвала лучшего футболиста «Зенита» последних лет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры