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«Спартак» поздравил помощника главного тренера Хинкеля с днем рождения

17:24
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«Спартак» поздравил бывшего футболиста, а ныне помощника главного тренера Андреаса Хинкеля с днем рождения. Сегодня, 26 марта, специалисту исполнилось 39 лет.

«Поздравляем классного в прошлом футболиста, а ныне помощника главного тренера «Спартака», с днем рождения», — сообщается в Twitter клуба.

Хинкель входит в состав тренерского штаба Тедеско в «Спартаке» с октября 2019 года.

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